Den Optimismus teilten nicht alle. Der Linkenpolitiker Klaus Ernst, Vorsitzender im Ausschuss für Wirtschaft und Energie, bemängelte, dass das Parlament nicht genügend Zeit bekomme, um das Gesetz in Ruhe zu diskutieren. »Wir haben gesehen, was dieses Gesetz in der Gesellschaft angerichtet hat«, warnte er mit Blick auf die Debatte der vergangenen Wochen.