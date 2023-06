Kaum ein Projekt sorgte in der Ampelkoalition für so viel Streit wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Mehrmals verschob die Koalition den Termin, um das Gesetz zur Beratung in den Bundestag einzubringen. Nun haben SPD, Grüne und FDP diese Hürde genommen: Nach SPIEGEL-Informationen kommt das Vorhaben nun doch noch in dieser Woche ins Parlament. Darauf hat sich eine Spitzenrunde der Koalition verständigt. Um 17.30 wollen die Spitzen der Ampelfraktionen ein Statement abgeben.