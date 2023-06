Ziel ist, die Novelle des GEG in der nächsten Sitzungswoche ins Parlament einzubringen. Die entscheidende Sitzung findet am Dienstag statt. Dann muss es auf die Tagesordnung des Bundestags und nicht weiter verschoben werden, so wie in der vergangenen Sitzungswoche im Mai. Ansonsten ist der im Koalitionsausschuss im März verabschiedete Zeitplan dahin, das Gesetz bis zur Sommerpause zu verabschieden.