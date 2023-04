Die SPD will offenbar beides verbinden. So hat Bauministerin Klara Geywitz eine »Abwrackprämie« ins Gespräch gebracht, damit »die schmutzigsten Kessel zuerst« ausgetauscht würden. Gleichzeitig kündigten Politiker der Partei eine »sozial gestaffelte« Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger an.

Sollte sich die Förderung eines Heizungstausches eher an sozialen Kriterien wie dem Einkommen orientieren? Oder an technischen wie dem Alter der Heizung?