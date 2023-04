Erneuerbares Heizen bringe Klimaschutz, mehr Unabhängigkeit von Diktatoren, Sicherheit im Winter und sei »auf die Strecke« auch deutlich günstiger. »Menschen, die jetzt umstellen, können über die nächsten Jahre bares Geld sparen«, sagte er.

Es ist fraglich, ob das die anderen Koalitionspartner auch so sehen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte am Wochenende jedenfalls die Erwartung an ein großes Heizungs-Förderprogramm gedämpft. Im Haushalte fehle das Geld. »Die Möglichkeiten der Förderung durch den Staat sind begrenzt«, sagte er der »Bild am Sonntag«. Es werde jedoch an einem Förderprogramm gearbeitet, »das beachtlich sein wird«.