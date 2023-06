Heizungswende Koalitionäre ringen um Gebäudeenergiegesetz

Der Zeitplan

Wenn das Gesetz in der kommenden Sitzungswoche in den Bundestag soll, muss bis Dienstag eine Einigung her. Das ist auch deshalb nicht leicht, weil augenscheinlich nicht alle Seiten überhaupt diesen einmal verabschiedeten Zeitrahmen einhalten wollen. In der FDP halten es einige Abgeordnete nicht für so unbedingt nötig, in den nächsten Wochen zu einem fertigen Gesetz zu kommen. Frank Schäffler und Wolfgang Kubicki forderten etwa einen neuen, überarbeiteten Entwurf aus dem Wirtschaftsministerium und formulierten zuletzt eine Reihe an Nachfragen an Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Grüne und SPD machen dagegen Druck. So zum Beispiel Grünenpolitikerin Renate Künast. »Wir müssen das GEG mit den Koalitionspartnern abgestimmt bekommen, selbst wenn wir am Ende Teile davon unzureichend finden«, sagte sie dem Portal »Zeit Online«. »Für mich ist es ethisch nicht vertretbar, keine Vision zu haben. Genauso ist es aber nicht vertretbar, keine Kompromisse einzugehen und so zu verhindern, dass es wenigstens endlich ein bisschen vorangeht.«