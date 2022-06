Die meisten Mitarbeiter von Schröder hatte ohnehin mit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ihre Jobs gekündigt. Schröders Rechtsanwalt hatte den Entzug der Mittel in einem Brief an den Ausschussvorsitzenden Braun als »evident rechts- und verfassungswidrig« bezeichnet, trotzdem aber anstatt rechtlicher Schritte vorerst nur um ein Gespräch »auf Augenhöhe« gebeten, um die Angelegenheit zu klären.

Dies lehnt Braun nun ab: »Zu diesen sachlich gebotenen Maßgaben bedarf es meinerseits keiner Gespräche, schon gar nicht mit Personen, die über Rechtsanwaltsschreiben mit mir kommunizieren.«

Wegen seiner Verbindungen zu Russland läuft gegen Schröder auch ein Parteiausschlussverfahren. Jüngst äußerte sich der Altkanzler erstmals dazu. »Auf das Parteiordnungsverfahren blicke ich mit Gelassenheit. Ich bin und bleibe Sozialdemokrat«, sagte Schröder dem SPIEGEL.