Helikopter-Absturz Bundeswehr-Piloten waren angehende Fluglehrer

Die bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommene Soldatin und ihr schwer verletzter Kamerad waren nach SPIEGEL-Informationen angehende Fluglehrer. Das 25 Jahre alte Todesopfer hatte wie ihr 26 Jahre alter Kamera den Rang eines Leutnants, dem niedrigsten Dienstgrad in der Rangordnung der Offiziere.

Nach dem Vorfall in Südniedersachsen hat das Heer, für das die Piloten geflogen sind, den Flugbetrieb der Helikopter-Flotte zunächst ausgesetzt. Mitte der Woche soll entschieden werden, ob die Maschinen wieder starten dürfen.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen war mit dem Inspekteur zum Unfallort gereist. Sie sprach von "erfahrenen Piloten". Die beiden hätten jeweils mehr als 400 Flugstunden Erfahrung mit dem Helikopter-Typ Eurocopter EC 135. Die Ministerin versprach eine detaillierte Aufklärung des Vorfalls durch den General Flugsicherheit, den obersten Flugermittler der Bundeswehr. "Die Absturzursache ist bisher vollkommen unklar", sagte sie.

Swen Pförtner/DPA Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen traf am Montagabend an der Unglücksstelle ein.

Von der Leyen wandte sich auch an die Hinterbliebenen der getöteten Pilotin. "Unsere Gedanken, unser Mitgefühl, unsere Trauer ist heute mit den Angehörigen der Familie, den Freunden und den Kameradinnen und Kameraden der Soldatin", sagte sie.

Absturz im Waldgebiet

Am Montagmittag um 13 Uhr war der Hubschrauber in Bückeburg gestartet und 15 Minuten später nahe der Aerzener Ortschaft Dehmke abgestürzt. Die Absturzstelle befinde sich in der Nähe eines Waldgebiets, sagte ein Sprecher der Gemeinde. Dort seien Brände ausgebrochen. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Die Heeresfliegerschule in Bückeburg trainiert ihre Piloten auf zivile Maschinen, da die Bundeswehr nicht genug einsatzbereite eigene Helikopter für die Aus- und Weiterbildung der eigenen Piloten hat.

Die getötete Soldatin ist das zweite Todesopfer bei der Bundeswehr binnen einer Woche. In der vergangenen Woche war ein Pilot beim Absturz zweier "Eurofighter"-Jets im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte getötet worden. Die beiden Maschinen waren bei einer Luftkampfübung zusammengestoßen. Ein Ausbilder-Pilot hatte sich mit dem Schleudersitz gerettet und den Unfall verletzt überlebt.