Kanzleramt bestreitet »Wiederbeschaffungspflicht«

In der Verhandlung in Leipzig ging es um die Klage der Journalistin Gaby Weber, die von Kohl-Richter vergeblich verlangt hatte, Zugang zu Akten in Kohls Nachlass zu erhalten. Weber argumentiert, alle offiziellen Papiere in Oggersheim seien weiterhin im »Eigentum des Bundes«. Und dann, so folgert sie, solle die Regierung die amtlichen Papiere wiederbeschaffen, selbst wenn diese bei der Witwe liegen.

Das lehnt das Kanzleramt ab. Es bestreitet eine solche »Wiederbeschaffungspflicht« und verweist auf die geltenden Gesetze, die so etwas nicht ausdrücklich vorschreiben. Hätte der Gesetzgeber eine solche Pflicht gewollt, hätte er eine entsprechende Regelung dort getroffen, so das Kanzleramt. Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Rechtsauffassung jetzt bestätigt. Webers Anwältin Vivian Kube hat bereits Verfassungsbeschwerde angekündigt.