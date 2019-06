Streit über Biografie Kohl-Witwe erklärt Klage-Motivation

George Bush senior, damals US-Präsident, über ein Telefonat mit Kohl

"Am Dienstagmorgen hatte ich ein langes Telefonat mit Helmut Kohl. Es war sehr persönlich und sehr freundlich. Eine Nachbesprechung zu seinem Treffen mit Gorbatschow. 'Gorbatschow achtet dich wegen deiner Klugheit. Er will bessere Beziehungen. Und Raissa hat wunderbare Dinge über Barbara gesagt.' Kohl machte mir klar, dass Gorbatschow ihn niemals vom Westen oder von den Vereinigten Staaten würde trennen können. Und Gorbatschow habe das auch gar nicht vor. Alles in allem war er ganz zufrieden.



Auf der persönlichen Ebene erwähnte Helmut eine spezielle Wurst, die er mir bei drei oder vier Gelegenheiten zugeschickt hat. Ich muss also dringend mit dem Secret Service sprechen, dass ich sie auch bekomme. Die werden sicher sehr ungemütlich werden. Aber ich denke, hier müssen wir die Regeln ein bisschen beugen - einfach, weil es Kohl so viel bedeutet. Und außerdem: Ich mag Wurst." "All the best", S. 428 (Scribner, New York 1999)