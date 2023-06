An diesem Samstag will die CDU mit einem großen Konvent in Berlin den nächsten Schritt zur Entwicklung ihres neuen Grundsatzprogramms gehen. Die Diskussionen des Konvents sollen auch in das neue Grundsatzprogramm einfließen. Ein Bundesparteitag Anfang Mai kommenden Jahres soll das Programm endgültig beschließen.

Wüst warnt eigene Partei vor Populismus

In einem Gastbeitrag für die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« (»FAZ«) warnte Wüst seine Partei vor populistischer Politik. »Wer nur die billigen Punkte macht und den Populisten hinterherrennt, der legt die Axt an die eigenen Wurzeln und stürzt sich selbst ins Chaos«, schrieb er. Wohin eine solche Politik führe, könne man an den Konservativen in den USA, Großbritannien und Italien sehen.