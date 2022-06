In seiner kurzen Rede würdigte Wüst die Leistungen aller Parteien für Nordrhein-Westfalen und erwähnte ausdrücklich auch die oppositionelle SPD, die viel für den sozialen Zusammenhalt getan habe. Zugleich warb er dafür, unter den demokratischen Parteien eine »neue Kultur des Dialogs« zu etablieren.

Wüst führt künftig die erste schwarz-grüne Koalition in dem Bundesland. Beide Seiten unterzeichneten am Montag ihren 146 Seiten starken Koalitionsvertrag. Landesparteitage von CDU und Grünen hatten ihm am Wochenende mit großer Mehrheit zugestimmt. Am Mittwoch soll das neue Kabinett vorgestellt und vereidigt werden.