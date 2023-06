Auch der rheinland-pfälzische CDU-Chef Christian Baldauf hat sich am Nachmittag für die Einbindung der Landesverbände bei der Aufstellung des Kanzlerkandidaten der Unionsparteien ausgesprochen. »Aus meiner Sicht ist es wichtig, die Partei mitzunehmen bei dieser Entscheidung«, sagte Baldauf am Rande der des CDU-Bundesausschusses in Berlin der Nachrichtenagentur dpa. »Ein Kanzlerkandidat oder eine Kanzlerkandidatin braucht auf jeden Fall die breite Rückendeckung der Partei und ihrer Landesverbände.«