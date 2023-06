Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag dem Thema Verfahrensbeschleunigung großen Raum gegeben. Kanzler Olaf Scholz hat seitdem immer wieder entsprechende Schritte angekündigt, zuletzt prominent in einer Regierungserklärung im März. Ebenfalls im März hatten die Bundesländer in einem Brief an den SPD-Kanzler beklagt, dass in der Sache zu wenig passiere.

Auch Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Stephan Weil beklagte im »Handelsblatt« die neuerliche Verzögerung. »Der Bund ist am Zug, die Länder stehen bereit«, sagte Weil, der aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Der Zeitung zufolge begründet die Bundesregierung die erneute Verzögerung mit dem Hinweis, sie erarbeite »einen ambitionierten Pakt zur Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung von Bund und Ländern«.