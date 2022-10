»Wenn die Ampel-Regierung weiter so viel Zeit verstreichen lässt, vergrößert sie fahrlässig die Verunsicherung in der Bevölkerung.« Er forderte ein »klares Signal«, dass die Entlastungen als Folge des russischen Angriffskriegs auch notfalls rückwirkend gelten könnten. »Die Not der Menschen darf nicht größer werden, nur weil die Bundesregierung Entscheidungen verschleppt.«