Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will angesichts drohender Engpässe die Gasversorgung der Unternehmen in seinem Bundesland sicherstellen. Kurz vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag forderte Wüst in einem Interview mit dem »Handelsblatt « vom Bund eine Priorisierung der Industrie. »Wenn es zu einer Gasmangellage kommt, dann muss der Industriestandort Nordrhein-Westfalen weiter verlässlich und wettbewerbsfähig versorgt werden. Egal, ob Stahl, Aluminium, Chemie, Glas: Es sind Schlüsselindustrien, weil sie am Anfang von langen Wertschöpfungsketten in ganz Deutschland und Europa stehen.«