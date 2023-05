Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hält den Beschluss für die Kommunen für noch nicht ausreichend. Dass der Bund sich bereit erklärt habe, die Flüchtlingspauschale an die Länder in diesem Jahr um eine Milliarde Euro zu erhöhen, sei zwar hilfreich, sagte Wüst am Mittwochabend nach dem Flüchtlingsgipfel in Berlin. Für die Kommunen sei es aber nicht ausreichend, weil es nur eine Einmalzahlung sei. »Mehr war eben nicht drin«, sagte Wüst. »Das muss man heute so klar sagen.«