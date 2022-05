Bouffier hatte im Februar seinen Rückzug aus der Politik angekündigt und zugleich Rhein als Nachfolger vorgeschlagen. Dieser ist seit Jahrzehnten in der hessischen Politik engagiert, zunächst ab 1990 in der Jungen Union. Zwischen 1996 und 2002 war Rhein deren Landesvorstand. Von 2008 bis 2012 war er Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Frankfurt am Main. 1999 wurde Rhein zum ersten Mal in den Wiesbadener Landtag gewählt. Dort blieb er bis 2006. Nach der Landtagswahl 2013 kehrte er als Abgeordneter zurück.