In Hessen können nun auch queere Paare in den Genuss von Landesförderung bei der Kinderwunschbehandlung kommen. Wie das Sozialministerium mitteilte , greift die mit einer zum Jahresende in Kraft tretenden neuen Richtlinie die Landesförderung auch für gleichgeschlechtliche weibliche Paare, die krankheitsbedingt kinderlos sind.