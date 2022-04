»Heute in Kiew. Im Herzen des freien und demokratischen Europas.« Mit diesen Worten hat EU-Ratschef Charles Michel via Twitter seinen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt öffentlich gemacht. Im Laufe des Tages wolle Michel auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen, hieß es aus EU-Kreisen.