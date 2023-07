Hitzerekorde in den USA und Kanada, in China, in Europa. Die Klimakrise setzt mittlerweile auch der nördlichen Hemisphäre spürbar zu – und Gesundheitsexperten geben Tipps, wie sich die Menschen vor den steigenden Temperaturen schützen können. Nun mischt sich auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in die Debatte ein, mit einem kreativen Vorschlag.