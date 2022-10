Deutsch-französisches Verhältnis Hofreiter fordert Scholz auf, Verstimmungen mit Macron zu beseitigen

In Paris ärgert man sich über Deutschlands Haltung in der Energiekrise. Grünenpolitiker Hofreiter sieht Kanzler Scholz in der Pflicht, das Verhältnis zu Macron »wieder geradezurücken«. Sonst habe man ein Problem in Europa.