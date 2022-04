Der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter hat der Bundesregierung vorgeworfen, mit ihrer Zurückhaltung bei Waffenlieferungen an die Ukraine eine weltkriegsartige Ausweitung des Konflikts in der Ukraine zu riskieren. Das Problem der Haltung Deutschlands sei, »dass wir bei den Sanktionen bremsen, bei den Waffenlieferungen bremsen, und damit die Gefahr droht, dass der Krieg sich immer länger hinzieht«, sagte Hofreiter im ZDF -»Morgenmagazin«. Je länger sich der Krieg hinziehe, desto größer werde die Gefahr, »dass weitere Länder überfallen werden und wir dann am Ende in einen erweiterten de facto dritten Weltkrieg rutschen«.

Kritik an Haltung des Kanzlers auch aus den eigenen Reihen

Seit Tagen wird Bundeskanzler Olaf Scholz aus der eigenen Koalition gedrängt, sich zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine zu positionieren. In einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz am Dienstag äußerte sich der Kanzler weiter zurückhaltend: Dass die Ukraine schwere Waffen von Nato-Ländern erhalte, unterstütze er. Direkt aus Deutschland sollen sie aber nicht kommen. Dafür gab es Kritik an Scholz, auch aus den Reihen seiner Ampelkoalition. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat mehrmals die Haltung der deutschen Bundesregierung zu den Themen Waffenlieferungen und Energiepolitik kritisiert.