Steinmeiers Rede in Yad Vashem Warnung an Deutschland

„Böse Geister in neuem Gewand“: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält zum Auschwitz-Gedenken eine bemerkenswerte Rede in Yad Vashem. Ein Besuch am Tag zuvor machte deutlich, was ihn antreibt.

Aus Jerusalem berichtet Veit Medick