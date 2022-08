Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas will seinen umstrittenen Holocaust-Vergleich bei der Pressekonferenz mit Kanzler Olaf Scholz nun nicht mehr so gemeint haben. »Präsident Abbas bekräftigt, dass der Holocaust das abscheulichste Verbrechen der modernen menschlichen Geschichte ist«, schrieb die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Mittwoch. Abbas sagte demnach, er habe in Berlin nicht die Einzigartigkeit des Holocaust infrage stellen wollen.