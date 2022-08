Der Bundeskanzler sei »empört und entsetzt über die Worte von Herrn Abbas«, sagte Hebestreit weiter. »Eine Relativierung des Holocaust mit seinen mehr als sechs Millionen Toten ist völlig unakzeptabel. Dies auch noch auf deutschem Boden zu tun, ist unentschuldbar.«

Abbas hatte Israel am Dienstag vielfachen »Holocaust« an den Palästinensern vorgeworfen und damit Empörung ausgelöst. »Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen«, sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz und fügte hinzu: »50 Massaker, 50 Holocausts.« Scholz hatte die Äußerung nicht sofort erwidert und wird dafür kritisiert.