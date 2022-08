Abbas hatte Israel am Dienstag bei einem Besuch in Berlin vielfachen »Holocaust« an den Palästinensern vorgeworfen und damit Empörung ausgelöst (sehen Sie hier ein Video). »Israel hat seit 1947 bis zum heutigen Tag 50 Massaker in 50 palästinensischen Orten begangen«, sagte Abbas bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Scholz und fügte hinzu: ›50 Massaker, 50 Holocausts.‹