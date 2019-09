Verschärfte Grenzkontrollen Grüne kritisieren Seehofers Anordnungen

Im September 2015 führte die Bundesregierung zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise Kontrollen zwischen der deutsch-österreichischen Grenze ein. Seither wird die mehrfach verlängerte Maßnahme immer wieder kristisiert. Nun sorgt eine Ankündigung von Innenminister Horst Seehofer (CSU) für neuen Unmut.

Der Politiker hat die Grenzkontrollen bis Frühjahr 2020. Auch hat Seehofer angekündigt, die sogenannte Schleierfahndung an den deutschen Grenzen ausweiten zu wollen. Kritik daran gibt es nun von den Grünen.

Die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), die ausgeweiteten permanenten Binnengrenzkontrollen seien ein "gefährliches anti-europäisches Signal". Sie würden außerdem die Bundespolizei "an die Grenze der Leistungsfähigkeit und darüber hinaus" bringen.

"Der Innenminister soll lieber sagen, wie er die Präsenz in der Fläche, an den Bahnhöfen dauerhaft gewährleisten will, ohne dass der Überstundenberg der Bundespolizei wächst und wächst", sagte Mihalic weiter.

"Offenen Grenzen in Europa ein hohes Gut"

Auch der Koalitionspartner SPD reagierte skeptisch auf Seehofers Vorgehen. "Es ist grundsätzlich richtig, die Grenzen zu sichern und illegale Einreisen zu verhindern. Allerdings sind die offenen Grenzen in Europa ein hohes Gut und eine Errungenschaft", sagte die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Eva Högl den RND-Zeitungen. "Es wäre deshalb besser, über jede Art von Grenzkontrollen nicht einseitig zu entscheiden, sondern sich mit den europäischen Partnern abzustimmen und die Bundesländer in ein gemeinsames Vorgehen einzubeziehen."

Der sogenannte Schengener Grenzkodex erlaubt nur zeitlich begrenzte Binnenkontrollen in Europa. Voraussetzung dafür sind außergewöhnliche Umstände, die eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung und der inneren Sicherheit darstellen.

Im März hatte Seehofer angekündigt, dass Deutschland seine Kontrollen an der Grenze zu Österreich erneut um ein halbes Jahr verlängert. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, "dass nach wie vor eine hohe Zahl von illegalen Grenzübertritten festgestellt" werde.

Aus Gründen der Sicherheit und um Kontrolle über das Migrationsgeschehen zu haben, werde die Bundespolizei nun angewiesen, die Kontrollen über den 11. November hinaus fortzusetzen. Außerdem finde an allen anderen Grenzabschnitten eine "intensive Schleierfahndung" statt.

Deutschland hat eine 3700 Kilometer lange Landgrenze, allein zu Österreich sind es gut 800 Kilometer mit Dutzenden Übergängen. Das erschwert lückenlose Einreisekontrollen enorm.