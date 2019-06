Seehofers Geburtstagspläne "Keine Feier, keinen Empfang, gar nichts"

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will zu seinem 70. Geburtstag am Donnerstag abtauchen. "Keine Feier, keinen Empfang, gar nichts", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". Er werde "an einen unbekannten Ort verschwinden und den Tag mit meiner Frau und unseren Kindern verbringen", so Seehofer. Er wünsche sich, "dass mir der Herrgott noch für einige Jährchen die Gesundheit schenkt. Ansonsten bin ich wunschlos glücklich."

Spätestens 2021 soll für ihn unwiderruflich Schluss mit der Politik sein, sagte Seehofer. "Mein Entschluss steht: Ich werde mich nach dem Auslaufen der Legislaturperiode im Jahr 2021 nicht mehr zur Wahl stellen und auch kein politisches Amt mehr übernehmen."

Beim Discounter einkaufen, viel in der Natur sein

Von der Zeit nach der Politik hat Seehofer schon ziemlich genaue Vorstellungen. "Ich will Keyboard spielen und mich weiter um die Digitalisierung meiner Modelleisenbahn kümmern", sagte er der "Bams". Er wolle auch "endlich mal wieder beim Discounter einkaufen gehen, in einer Buchhandlung stöbern, viel in der Natur sein, Freunde treffen und endlich genug Zeit für die Familie haben".

Im Übrigen wolle er nicht groß zurückblicken, sagte Seehofer den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Ich brauche jetzt keine große Bilanz zu ziehen", sagte der CSU-Politiker. Er sei zufrieden, dass es ihm, seiner Familie und seinen Freunden gut gehe. Politisch habe er 50 Jahre lang "sehr viel bewirken dürfen", betonte Seehofer. "Das ist als Bilanz für mich ausreichend." Er sehe auch keinen Anlass zur Selbstkritik, denn es gelte: "Das ganze Leben ist eine Baustelle."