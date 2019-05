Bundesinnenminister Horst Seehofer strebt nach der kommenden Bundestagswahl kein weiteres politisches Amt an. Für ihn stehe schon seit dem vergangenen Jahr fest, dass er nicht noch einmal bei einer Wahl antreten werde, sagte er nun in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

"Insgesamt komme ich auf 50 Jahre in der Politik. Das reicht dann mit Auslaufen dieser Legislaturperiode wirklich", sagte der frühere CSU-Vorsitzende. Seehofer wird im Juli 70 Jahre alt. Die nächste planmäßige Bundestagswahl ist für Oktober 2021 angesetzt.

Der Schwesterpartei CDU riet Seehofer in dem Interview davon ab, wegen ihrer Verluste bei der Europawahl jetzt hektische Personaldebatten zu führen - das mache die Lage nicht besser. "An Wahltagen muss man Rechenschaft ablegen, unabhängig davon, ob man selbst Spitzenkandidat war oder nicht", sagte er.

Auf die Frage, wie lange CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die Position als Kanzlerin im Wartestand noch durchhalten könne, antwortete er: "Ich sehe nicht, warum das nicht funktionieren sollte, zumal sich Angela Merkel und die CDU-Vorsitzende gut verstehen. Das ist ja offensichtlich ein Tandem."

Kramp-Karrenbauer steht seit Tagen wegen ihrer umstrittenen "Meinungsmache"-Äußerungen in der Kritik, auch in der Union regte sich Unverständnis. Merkel hatte die CDU-Chefin hingegen verteidigt und Medienberichte, wonach sie Zweifel an der Eignung von Kramp-Karrenbauer als mögliche Nachfolgerin im Kanzleramt habe, als "Unsinn" bezeichnet.

Seehofer hatte im März dieses Jahres noch gesagt, er befinde sich aktuell in einer "ausgesprochenen Wohlfühlphase" seines politischen Lebens. Damals war er genau seit einem Jahr Bundesinnenminister - und er zog im Gegensatz zur Opposition eine durchweg positive Bilanz: "Ein so arbeitsreiches Jahr wie seit dem März letzten Jahres habe ich noch nie absolviert."

Seehofer wurde Mitte März 2018 zum Bundesminister für Inneres, Bau und Heimat ernannt. Den CSU-Parteivorsitz hatte er im Januar 2019 aufgegeben, zu seinem Nachfolger wurde Markus Söder gewählt.

