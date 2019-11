Seehofer zum Fall Miri "Unser Rechtssystem ist in diesem Bereich anfällig"

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich zum Fall des unerlaubt wieder eingereisten Clanchefs Ibrahim Miri geäußert. Der Asylantrag des inhaftierten Libanesen sei vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden, sagte Seehofer. Die Behörden würden derzeit die erneute Abschiebung vorbereiten.

"Dieser Fall Miri zeigt, dass unser freiheitliches Rechtssystem in diesem Bereich anfällig für Missbrauch ist", sagte der CSU-Politiker. Als Minister sei es seine Pflicht, auf die erkannten Mängel und Defizite zu reagieren. Er habe bereits verstärkte Grenzkontrollen angeordnet. Außerdem wolle er in der kommenden Woche einen Gesetzentwurf vorlegen, um Personen mit einem Einreiseverbot entweder direkt an der Grenze abweisen oder während des Asylverfahrens in Haft nehmen zu können.

Miri war erst im Juli aus Deutschland in den Libanon abgeschoben und mit einem Einreiseverbot belegt worden. Der frühere Präsident der Rockergruppe "Mongols MC Bremen" kehrte jedoch im Oktober zurück nach Bremen. Dort stellte er sich den Behörden und beantragte Asyl. Unmittelbar danach wurde er festgenommen und sitzt seither in Abschiebehaft.