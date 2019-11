Streit mit Wirtschaftsminister Altmaier SPD-Fraktion verschiebt Entscheidung zu Huawei

Dämpfer für Wirtschaftsminister Peter Altmaier: Die SPD-Fraktion im Bundestag hat nach SPIEGEL-Informationen die Entscheidung über ihre Haltung zum chinesischen Telekomkonzern Huawei um zwei Wochen verschoben. Nach dem CDU-Parteitag am Wochenende habe sich nach Angaben aus Fraktionskreisen eine neue Situation ergeben. Die Fraktion will die Zeit demnach für neue Verhandlungen mit der Bundesregierung nutzen. Altmaier will Huawei nicht pauschal vom anstehenden 5G-Netzausbau ausschließen.

Festlegen wollen sich die SPD-Abgeordneten nun erst bei ihrer nächsten Fraktionssitzung in 14 Tagen. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Insider über die Verschiebung berichtet. Ursprünglich war für Anfang dieser Woche die Verabschiedung eines Positionspapiers erwartet worden.

Am Wochenende hatte der CDU-Parteitag "einen klar definierten Sicherheitskatalog" für die Beteiligung am Netzausbau beschlossen. Huawei ist damit nicht generell außen vor.

Amthor verteidigt Parteitagsbeschluss

Der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor sagte jedoch, der Beschluss stelle sich glasklar gegen Anbieter, die von fremden Staaten kontrolliert würden. "Das ist bei allen chinesischen Anbietern offensichtlich der Fall, weshalb ich es für geradezu abenteuerlich halte, aus dem Beschluss eine Offenheit für Anbieter wie Huawei oder ZTE herauszulesen", sagte Amthor der Nachrichtenagentur dpa.

Der CDU-Politiker nannte den Parteitagsbeschluss zur Sicherheit beim 5G-Netzausbau einen guten Kompromiss. Er sieht aber offenbar noch Gesprächsbedarf.

Denn laut Amthor bedeute der Beschluss nicht das Ende der Debatte, sondern er sei vielmehr die Grundlage für die weitere politische Diskussion über den Umgang mit chinesischen Ausrüstern. "Eine entsprechende Umdeutung wäre aus meiner Sicht ein offener Affront gegenüber vielen Bundestagskollegen, die sich um die Sicherheit unserer kritischen Infrastruktur und um die Integrität unseres Nachrichtendienstverbundes sorgen."

Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid sagte der "Welt", eine Beteiligung von Huawei am Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland sei "nicht zu akzeptieren". Bei dem Unternehmen bestehe "aufgrund der Gesetzeslage im Heimatland China die Pflicht zur Ablieferung von Daten an die nationalen Geheimdienste", sagte Schmid. Weil es dagegen keine rechtsstaatlichen Mittel vor unabhängigen Gerichten gebe, dürfe die Beteiligung von Unternehmen wie Huawei am 5G-Ausbau in Deutschland aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht zugelassen werden.

Kritik an Altmaiers USA-Vergleich

Schmid kritisierte auch einen Vergleich Altmaiers zwischen dem chinesischen Konzern und US-Unternehmen. Der Wirtschaftsminister hatte am Sonntag bei "Anne Will" gesagt, man habe in der NSA-Affäre damals keinen Boykott verhängt: "Auch die USA verlangen, dass Firmen Information zur Terrorismusbekämpfung mitteilen." SPD-Politiker Schmid warf Altmaier vor zu verkennen, "dass in China keine rechtsstaatliche Kontrolle durch unabhängige Gerichte möglich ist, in den USA aber sehr wohl".

Lieber @peteraltmaier ein paar Worte zum Parteitagsbeschluss: 1) Der @Bundestag redet nicht mit, er entscheidet bei #5G per Gesetz! 2) Keine Ausrüster, die unter Staatseinfluss stehen. Das betrifft alle Unternehmen. 3) Wir erwarten jetzt eine schnelle Übergangslösung von Dir! — Norbert Röttgen (@n_roettgen) November 25, 2019

Zuvor hatte bereits der CDU-Politiker und Chef des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, auf Mitsprache des Parlaments gepocht. "Der @Bundestag redet nicht mit, er entscheidet bei #5G per Gesetz! 2) Keine Ausrüster, die unter Staatseinfluss stehen. Das betrifft alle Unternehmen. 3) Wir erwarten jetzt eine schnelle Übergangslösung von Dir!", schrieb Röttgen am Montag auf Twitter.