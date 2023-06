Aiwanger hatte am Samstag auf einer Demonstration in Erding gegen das Heizungsgesetz der Bundesregierung vor 13.000 Menschen gesagt, »die schweigende große Mehrheit dieses Landes« müsse sich die Demokratie wieder zurückholen. An der Kundgebung hatten auch sogenannte Querdenker und AfD-Anhänger teilgenommen.

Aiwanger vermutet eine »linke Masche« hinter der Kritik

Aiwangers Aussagen stießen auf viel Kritik, auch von mehreren CSU-Ministern der Staatsregierung und von Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Landesinnenminister Joachim Herrmann warnte etwa davor, eine Sprache zu gebrauchen, »wie sie bei Querdenkern oder Reichsbürgern auf der einen Seite und bei Klimaklebern auf der anderen Seite benutzt wird«. Nach Angaben von Staatskanzleichef Florian Herrmann (beide CSU) war Aiwangers Rede auch am Dienstag Thema im Kabinett, allerdings wollte er auch auf Nachfrage nicht näher auf das Thema eingehen.