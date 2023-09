Am Donnerstag entschuldigte sich Aiwanger erstmals öffentlich. In Bezug auf die Vorwürfe blieb er bei bisherigen Darstellungen – insbesondere, dass er das Flugblatt nicht verfasst habe und dass er sich nicht erinnern könne, als Schüler den Hitlergruß gezeigt zu haben. Auf X (ehemals Twitter) wies er zudem den Vorwurf als »Unsinn« zurück, er habe Hitlers »Mein Kampf« in der Schultasche gehabt. Zu weiteren Vorwürfen äußerte er sich entweder nicht oder sagte, er könne diese aus seiner Erinnerung weder dementieren noch bestätigen.

Markus Söder erklärte am Sonntag bei einer Pressekonferenz, Aiwanger im Amt behalten zu wollen. Die Sache sei abgeschlossen. Als Grund nannte der CSU-Politiker, dass es keine eindeutigen Beweise gebe, dass Aiwanger das Flugblatt verfasst habe. Und Söder wolle nicht nur nach Medienberichten entscheiden.