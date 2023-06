Söder, der für seine eigene Teilnahme an der Erdinger Kundgebung ebenfalls kritisiert worden war, war zu Aiwangers Regierungserklärung und auch während der beiden Debatten nicht in der Plenarsitzung.

Auch die CSU hatte Aiwanger für seinen Satz, der an bekannte AfD-Wortwahl erinnerte, gerügt, öffentlich und auch intern in einer Kabinettssitzung am Dienstag. Im Landtag aber standen die Koalitionsfraktionen nun wieder eng zusammen – und stimmten am Mittwochabend entsprechend geschlossen gegen den Antrag. Beide wollen ihr Bündnis auch nach der Wahl am 8. Oktober fortsetzen.