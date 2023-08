Dabei seien die Anschuldigungen aufgeblasen: »Von den Vorwürfen bleibt übrig, dass ein Blatt oder wenige Blätter eines abscheulichen Papiers in meiner Tasche gefunden wurden. Weder die behauptete Verbreitung noch die behauptete Urheberschaft durch mich.«

Auf die Frage, ob er noch weitere Leichen im Keller habe, sagte er: »Es geht darum, wer sich darum bemühte, das Flugblatt politisch motiviert nach 36 Jahren pünktlich bei hohen Umfragewerten zur Landtagswahl zu veröffentlichen. In meinen Augen wird hier die Schoa zu parteipolitischen Zwecken missbraucht.«

Die Flugblatt-Affäre

Wegen der Flugblatt-Affäre steht Hubert Aiwanger massiv unter Druck. Aiwanger stand laut »Süddeutscher Zeitung« in seiner Schulzeit in den Achtzigerjahren im Verdacht, ein antisemitisches Flugblatt verfasst und verteilt zu haben. Exemplare sollen in seinem Schulranzen gefunden worden sein. Der Parteichef der Freien Wähler erklärte am Wochenende, nicht dessen Urheber gewesen zu sein.