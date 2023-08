Der bayerische Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger verspricht Aufklärung über das mit ihm in Verbindung stehende antisemitische Hetzblatt. Sein Bruder soll es angeblich verfasst haben, er selbst habe damals Ende der Achtziger in seiner Schule »ein oder wenige Exemplare« in der Tasche gehabt. Nun legt ein Fund in der KZ-Gedenkstätte Dachau nahe, dass das Pamphlet in größerem Umfang als bisher angenommen an der früheren Schule Aiwangers bekannt war.