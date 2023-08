Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger steht wegen eines antisemitischen Flugblatts aus Schulzeiten unter Druck. Zudem werfen ihm frühere Mitschüler im ARD-Magazin »Report München« vor, in der Schule mehrere Male »einen Hitlergruß gezeigt« zu haben. Gegenüber »Bild« sagte Aiwanger: »Mir ist nicht im Entferntesten erinnerlich, dass ich so etwas gemacht haben soll.« Beim Sender »Welt« äußerte er sich ausführlicher.

»Ich bin weder Antisemit noch Extremist, sondern ich bin ein Demokrat. Ich bin ein Menschenfreund, kein Menschenfeind«, so der Chef der Freien Wähler. Dafür könne er »alle Hände ins Feuer legen«. Weiter sagte Aiwanger: »Aber es ist auf alle Fälle so, dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere so oder so interpretiert werden kann, was als 15-Jähriger hier mir vorgeworfen wird.« Als Fazit formuliert der 52-Jährige: »Ich sag: Seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte – kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.«

»Ich soll hier politisch und auch persönlich zerstört werden«

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte Aiwanger einen Katalog mit 25 Fragen vorgelegt. »Ich hab' die Fragen jetzt und schaue sie mir genau an«, so Aiwanger gegenüber »Welt«. Er könne nicht sagen, ob es noch Belastendes in den Schulakten gebe, »lassen wir uns überraschen, was da jemand mir unter die Nase halten will.« Auf X (ehemals Twitter) schrieb Aiwanger am Mittwoch: »Schmutzkampagnen gehen am Ende nach hinten los.« In aller Regel verfasst Aiwanger sämtliche Posts selbst. Es gab zunächst keine Bestätigung, ob das auch diesmal der Fall war.