Kretschmann spricht von »gefährlicher« Rhetorik

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kritisierte die Äußerungen von Aiwanger bei einer Demonstration im Juni in Erding. »Wenn ein stellvertretender Ministerpräsident sagt, man müsse sich die Demokratie zurückholen – die ihn selber an die Macht gebracht hat, nämlich die schweigende Mehrheit in der Wahlkabine – dann stimmt was nimmer, und dann ist das gefährlich. Und das ist nimmer lustig«, sagte Kretschmann über den Chef der Freien Wähler.