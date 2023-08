»Unabhängig davon, wer dieses Flugblatt verfasst und verbreitet hat: Es handelt sich da wirklich um ein furchtbares, menschenverachtendes Machwerk«, so Büchner. Es handle sich um »eine abstoßende Geschichte, das kann man nicht anders sagen«, sagte der Regierungssprecher.

Aiwanger will »ein oder wenige Exemplare« in der Schultasche gehabt haben – Bruder bittet um Verzeihung

Aiwanger hatte am Samstagabend nach einem entsprechenden Bericht der »Süddeutschen Zeitung« schriftlich zurückgewiesen, als Minderjähriger zu Schulzeiten in den Achtzigerjahren das Flugblatt geschrieben zu haben. Gleichzeitig räumte er aber ein, es seien »ein oder wenige Exemplare« in seiner Schultasche gefunden worden.