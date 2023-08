Was die in dem »SZ«-Bericht erwähnte Parteifreundin bei dem Lehrer konkret wollte, ist im Detail nicht bekannt. An diesem Dienstag muss sich Aiwanger nun erklären: Am Vormittag soll er offene Fragen in einer Sondersitzung des bayerischen Koalitionsausschusses beantworten. Dazu hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Aiwanger am Montag einbestellt.

Auch für Söder geht es in der Affäre um viel: Im Freistaat wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Im Wahlkampf hatte der CSU-Chef bislang für eine Fortsetzung seiner Koalition mit den Freien Wählern geworben.