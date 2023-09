»Selten fliegen Dinge von ganz alleine«

Zwar habe er Aiwangers spätere Erklärung so verstanden, dass sich dieser »für das Pamphlet und dessen Inhalt entschuldigt« habe. Fakt sei aber, dass »dieses Pamphlet in seinem Rucksack gefunden wurde«, sagte Schuster. »Eine Verbindung dazu scheint er ja wohl zu haben. Denn selten fliegen Dinge von ganz allein in einen Rucksack.«

Einer Insa-Umfrage für die »Bild am Sonntag« zufolge sind die Bundesbürger beim Thema Aiwanger gespalten. 38 Prozent sprachen sich demnach für einen Rücktritt des bayerischen Wirtschaftsministers aus, 39 Prozent waren dagegen. 23 Prozent antworteten mit »weiß nicht« oder machten keine Angabe. Das Insa-Institut befragte am Donnerstag und Freitag 1005 Menschen in Deutschland.