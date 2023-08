Damit ist die Sache aber noch nicht erledigt – diverse Fragen bleiben offen, wie Melanie Amann, Mitglied der SPIEGEL-Chefredaktion, in der Lage am Morgen schreibt: Was wusste Hubert Aiwanger damals von dem Flugblatt? Wieso stoppte er den Bruder nicht, sondern deckte ihn? Soll man wirklich glauben, dass die zwei Brüder den Holocaust so unterschiedlich sahen? Kann man aus so einer Haltung herauswachsen?

Klar ist: Die Kontroverse überlagert den Wahlkampf in Bayern, dort sind am 8. Oktober die Bürgerinnen und Bürgern für einen neuen Landtag an die Urnen gerufen. Und es ist weiter Bewegung in der Sache: Am Montagvormittag hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Aiwanger zu einem Koalitions-Sonderausschuss am Dienstag einbestellt.