Der Zwischenausschuss ist ein spezielles Gremium, das in der Zeit kurz vor Landtagswahlen für die Beratung dringender Angelegenheiten zuständig ist, ihm gehören aktuell 51 der insgesamt 205 Abgeordneten an. Es ist erst das siebte Mal in der Geschichte des bayerischen Landtags überhaupt, dass der Zwischenausschuss einberufen werden musste. Grüne, SPD und FDP hatten die Sitzung beantragt – die FDP hatte dabei lediglich gefordert, dass Aiwanger von den Vertretern des Parlaments befragt werden darf.