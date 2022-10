China sei bei Weitem nicht der einzige Staat, der gegen Dissidenten im Ausland vorgehe, auch wenn sie dort Asyl erhalten hätten: »Die Bundesregierung muss hier den Schutzauftrag des Asylrechts ernst nehmen und gegen solche Operationen vorgehen«, fordert Renner.

Der Grünen-Sicherheitsexperte Konstantin von Notz sagte dem SPIEGEL: »Uneindeutiges staatliches Handeln außerhalb des diplomatischen Rahmens ist hochproblematisch. Wir haben es hier mit einem Fall für den Verfassungsschutz zu tun.«

In den Niederlanden berichteten »RTL« und die Investigativplattform »Follow the Money« unter anderem über den geflohenen chinesischen Dissidenten Wang Jingyu. Er soll demnach in den Niederlanden ins Visier chinesischer Polizisten geraten sein. Per Telefon sei er zum Erscheinen in einem der vermeintlichen »Servicecenter« aufgefordert worden – dann sei er unter Druck gesetzt worden, nach China heimzukehren. Später habe er Drohungen erhalten. Die chinesische Botschaft gab gegenüber »RTL« an, ihr sei die Existenz der Polizeistellen nicht bekannt.

Die irische Regierung hat bereits die Schließung einer solchen chinesischen Einrichtung in Dublin angeordnet. Keine chinesische Behörde habe um eine Erlaubnis für die Einrichtung einer Polizeistation ersucht, teilte das irische Außenministerium am Mittwoch mit.

Man habe die Angelegenheit bei den chinesischen Behörden zur Sprache gebracht und sie aufgefordert, die Einrichtung zu schließen, zitiert die BBC das Ministerium . Die chinesischen Behörden seien dem nachgekommen. Die chinesische Botschaft in Dublin wies jedoch jegliches Fehlverhalten zurück.