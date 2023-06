Indopazifik-Reise Pistorius stellt Indonesien zwei A400-Militärflieger in Aussicht

Das liegt auf der bisherigen Linie der Bundesregierung, wonach jede Lösung, die Russland als Erfolg für sich verbuchen kann, fatale Folgen für die Weltordnung hätte. »Wenn Russland einen Sieg erringt, wäre das ein Signal an jede revisionistische Macht, dass solche Invasionen möglich sind«, sagte Pistorius. Dies gelte auch für die Indopazifikregion, in der China seine militärische Vormacht in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut hat. Erst am Wochenende hatte Peking nochmals deutlich gemacht, dass der Einsatz des Militärs in der Taiwan-Frage eine Option sei.

Von Indonesien nach Indien

Pistorius reiste von Jakarta aus nach Indien weiter. Auch dort wird er für die Bundesregierung versuchen, die Regierung in Neu-Delhi zu einer klareren Haltung gegenüber Russland zu bewegen. Ähnlich wie Indonesien ist auch Indien an Rüstungsexporten aus Deutschland, vor allem an U-Booten, sehr interessiert.

Bei einem Termin in Neu-Delhi am Dienstag kommen deswegen auch die Chefs mehrerer deutscher Rüstungsschmieden mit Pistorius zusammen. Dabei geht es um U-Boote, die Thyssen-Krupp Marine Systems in Kooperation mit der indischen Industrie bauen will.