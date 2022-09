Zur Fairness gehört, sich und anderen einzugestehen, dass das Risiko schwerer bis tödlicher Krankheitsverläufe in Pflegeeinrichtungen nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Diese Einsicht gilt aber für alle Maßnahmenbündel: Es kann immer zu tragischen Situationen und Verläufen kommen – und Menschen in Pflegeeinrichtungen sind oft multimorbid und krankheitsanfällig. Das ist aber kein hinreichender Grund, ihnen primär oder nur (und vor allem alternativlos) das nackte und anonyme Überleben zu sichern. Sie wollen, wie alle Menschen, ein möglichst selbstbestimmtes und in ihren Möglichkeiten bedeutsames Leben führen – mit einem Recht, auf Besuch und Berührungen, die Mimik, Lächeln und Trauer einschließen.

Angesichts der veritablen Alternativen und des massiven Eingriffs in die Grundrechte von Menschen in Pflegeeinrichtungen, insbesondere solchen mit kognitiven Einschränkungen, ist es nicht übertrieben festzuhalten: Bei der generischen Maskenpflicht in diesen Einrichtungen bewegt sich der Gesetzentwurf am Rande der Verletzung von Würde. Denn Würde ist auch gelebte Würde; und diese verwirklicht sich vielfach in sozialen Beziehungen – im hohen Alter, in Einrichtungen der Pflege vor allem in sozialen Beziehungen. Die Maskenpflicht trifft die Würde der Bewohner und Bewohnerinnen in ihrer Selbstbestimmung zutiefst.