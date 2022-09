Die Maskenpflicht in Flugzeugen soll aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen werden. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet.

Für ein Ende der Maskenpflicht in Flugzeugen hatte sich die FDP in der Ampelkoalition starkgemacht. Nach SPIEGEL-Informationen erreichten Grüne und SPD im Gegenzug, dass die flächendeckende FFP2-Maskenpflicht im gesamten Gesundheitswesen auf Bundesebene festgeschrieben wird. Das bedeutet, dass FFP2-Masken nicht nur in Krankenhäusern und Pflegeheim, sondern auch in Arztpraxen und Dialysezentren getragen werden müssen.