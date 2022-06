Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat die Bundesregierung vor neuen sozialen Wohltaten gewarnt und ein Gesamtkonzept für die Krise gefordert. »Sie will alles zugleich haben und macht dafür immer höhere Schulden. Wir kommen jetzt in eine Zeit, in der es gar nicht anders geht, als neue Prioritäten zu setzen. Und die eigentliche Priorität müsste unsere Freiheit, müsste unsere Sicherheit sein, und alles andere müsste dem nachstehen«, sagte der CDU-Vorsitzende im ZDF-»Morgenmagazin« mit Blick auf die verschärfte Sicherheitslage infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine.