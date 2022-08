Inflation und Energiekrise Merz wirft Scholz mangelnden Willen zur Zusammenarbeit vor

Woran das liege, könne er nicht abschließend beurteilen, sagte Merz. »Aber die SPD ist natürlich auch seit den verlorenen Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen und mit den schlechten Umfragewerten im Bund in einer sehr prekären Situation.« Im Grunde sei die SPD in den Umfragen wieder da, wo sie vergangenes Jahr um diese Zeit gestanden habe. »Sie stellt den Kanzler mit 18 Prozent in den Umfragen. Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nie gegeben, dass die Partei des Bundeskanzlers unter 20 Prozent liegt«, sagte Merz. »Dass das zu einer gewissen Nervosität in den Reihen der SPD führt, kann ich gut verstehen.«